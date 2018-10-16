Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Русской православной церкви (РПЦ) о разрыве евхаристического общения с Константинополем. РПЦ: проблем с доставкой Благодатного огня в Москву быть не должно

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что разрыв отношений между РПЦ и Константинополем приведёт к катастрофическим последствиям для православных верующих по всему миру, пресс-секретарь президента России сказал, что мудрость должна восторжествовать, - передает RT.

"Мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом, это вызывает нашу озабоченность. Мы надеемся на то, что всё-таки мудрость восторжествует, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены", — сказал Песков.