На новые выборы в Приморье выделили 291 млн рублей

Во вторник, 16 октября, стало известно, что из бюджета Приморского края выделили крупную сумму на проведение повторных выборов губернатора. Подчеркивается, что на мероприятия потратят 291 млн рублей.

Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко в рамках заседания заксобрания, которое состоялось сегодня утром, подчеркнул, что расходная часть бюджета будет увеличена на вышеуказанную сумму для проведения дополнительных выборов губернатора края, передает "Свободная пресса".

Соответствующие изменения в бюджете ранее были поддержаны комитетом, сообщает РИА "Новости".

Губернатора Приморья будут повторно выбирать 16 декабря.