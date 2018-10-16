Пушков: Кудрин занимается «не теми подсчетами», не своим делом

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение по поводу заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о зависимость развития российской экономики от санкций.

В Кремле не соглашаются с политикой главы Счётной палаты Кудрина

По мнению сенатора, бывший министр финансов, экс-глава ЦСР Кудрин занимается «не теми подсчетами». Так сенатор отреагировал на недавние заявления главы СП о том, что ужесточение санкционной политики приведет к негативным для российской экономики последствиям. «Всегда считалось, что глава Счетной палаты должен оценивать эффективность бюджетных расходов. Но Кудрин решил заняться оценкой эффективности внешней политики. По Кудрину выходит так: чем больше уступок, тем она «эффективнее». Что-то не теми подсчётами занялся глава Счетной палаты», - прокомментировал Пушков позицию Кудрина в Twitter.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в среду, 10 октября, заявил, что санкционные проблемы создают серьезные риски для темпов роста отечественной экономики в ближайшие годы. По словам Кудрина, усиление антироссийских санкций может сделать абсолютно недостижимыми многие задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин, а также привести к рецессии.

Заявление сенатора Алексея Пушкова поддержали его подписчики, - сообщает URA.RU. Некоторые даже называют Кудрина врагом: «Кудрин враг, и его цель — гибель России и нищета ее народа. Он говорит и действует в интересах ненавистников нашей страны»; «Чего ожидали от такого назначенца-политикана?»; «Предыдущие главы СП скромнее себя вели»; «Этот арифмометр постоянно открывает рот, где его просят и где не просят. Взял себе привычку на прессу выдавать какие-то прогнозы с комментариями. Где еще такое видано, чтобы калькулятор что-то прогнозировал?»