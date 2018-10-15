Объяснена невозможность признания Москвой восставших против Украины ДНР и ЛНР

Российская Федерация не может признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, так как в этом случае ее ждут новые западные санкции. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы Константин Затулин.

Парламентарий отметил, что внешнеполитический курс, реализуемый государством, определяется не его «хотелками», а реальными возможностями. В качестве примера Затулин привел конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Армения в свое время оказала помощь данному региону в вооруженном конфликте с Азербайджаном, однако на признание независимости не пошла. В Ереване не предприняли данный шаг, так как он привел бы к серьезному ослаблению Армении, процитировала депутата пресс-служба возглавляемого им Института стран СНГ.

Ранее СМИ сообщили, что поддерживающие Украину американские власти взяли курс на уничтожение республик Донбасса.