Песков объяснил создание в Кремле департамента по Украине
15 октября 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о создании в Кремле департамента по сотрудничеству с Украиной. Ранее об этом сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
По словам Пескова, создание данного департамента привело уже имевшуюся структуру в соответствие с реальностью, передает сегодня РИА "Новости". Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что фактически ранее одно из ее подразделений занималось вопросами Абхазии и Осетии, а другое – сферой взаимодействия с Украиной.
Напомним, департамент по сотрудничеству с Украиной был создан в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента РФ.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес