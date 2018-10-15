Песков объяснил создание в Кремле департамента по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о создании в Кремле департамента по сотрудничеству с Украиной. Ранее об этом сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По словам Пескова, создание данного департамента привело уже имевшуюся структуру в соответствие с реальностью, передает сегодня РИА "Новости". Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что фактически ранее одно из ее подразделений занималось вопросами Абхазии и Осетии, а другое – сферой взаимодействия с Украиной.

Напомним, департамент по сотрудничеству с Украиной был создан в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента РФ.