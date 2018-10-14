В Британии заявили, что Евросоюз утвердит санкции из-за отравления Скрипалей
14 октября 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Главы министерств иностранных дел стран-участниц ЕС утвердят 15 октября новые санкции против РФ из-за предполагаемого применения химического оружия и отравления в Солсбери семьи Скрипалей.
Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз британского МИД. Отмечается, что в Люксембурге уже завтра официально утвердят "санкционный режим, предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери".
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