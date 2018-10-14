Ющенко призвал Киев сохранить отношения с Москвой

Экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" указал на важность сохранения контактов между Москвой и Киевом, а также прокомментировал внешнюю политику страны.

По мнению экс-главы украинского государства, что в России находится много украинских интересов, которые надо развивать. Кроме того, в РФ проживают более 12 миллионов украинцев.

В связи с этим для Киева очень важно сохранить контакты с Москвой: в первую очередь, для Украины стратегически важны экономические отношения с Российской Федерацией.

При этом он отметил, что в уже сложившихся обстоятельствах для нормализации и выстраивания диалога между Киевом и Москвой нет необходимых условий - президента "не поймут".

Однако, правительству не стоит забывать, что ради процветания Украины отношения обязательно необходимо развивать не только с западом, но также с югом, севером и востоком.