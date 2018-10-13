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Шварценеггер после прогулки с Кличко по Киеву обещал вернуться
13 октября 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Facebook, что американский актер Арнольд Шварценеггер впервые посетил украинскую столицу. Знаменитый актер прилетел в Киев для участия в бизнес-форуме.
Киевский мэр устроил звезде Голливуда экскурсию по городу. По словами Кличко, Шварценеггеру город очень понравился, в конце экскурсии он сообщил, что еще вернется, добавив свое коронное: "I'll be back!".
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