Шварценеггер после прогулки с Кличко по Киеву обещал вернуться

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Facebook, что американский актер Арнольд Шварценеггер впервые посетил украинскую столицу. Знаменитый актер прилетел в Киев для участия в бизнес-форуме.

Киевский мэр устроил звезде Голливуда экскурсию по городу. По словами Кличко, Шварценеггеру город очень понравился, в конце экскурсии он сообщил, что еще вернется, добавив свое коронное: "I'll be back!".