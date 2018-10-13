Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил заявление главкома объединенных сил НАТО в Европе Кертиса Скапаротти о намерении продемонстрировать России способность альянса защищать Атлантику. В НАТО хотят показать России готовность "защитить Атлантику"

Морозов отметил, что весь свой военный потенциал Россия направляет на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. А США наращивают свое присутствие в Восточной Европе под предлогом мифической угрозы от России, чтобы подчинить ее себе. Политик отметил в беседе с RT, что Россия никого не собирается покорять, отношения со странами у РФ только добрососедские и доверительные.