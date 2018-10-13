В Госдуме прокомментировали слова главкома НАТО в Европе о "защите Атлантики"
13 октября 2018, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил заявление главкома объединенных сил НАТО в Европе Кертиса Скапаротти о намерении продемонстрировать России способность альянса защищать Атлантику.
Морозов отметил, что весь свой военный потенциал Россия направляет на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. А США наращивают свое присутствие в Восточной Европе под предлогом мифической угрозы от России, чтобы подчинить ее себе. Политик отметил в беседе с RT, что Россия никого не собирается покорять, отношения со странами у РФ только добрососедские и доверительные.
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