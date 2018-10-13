Захарова не знает, живы ли сейчас Скрипали

МИД России ничего не знает о судьбе экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр". Путин назвал отравленного Скрипаля подонком и предателем Родины

"Скрипалей мы не видели. Они реальные люди. Раньше были живыми, сейчас я не знаю… У нас нет на этот счёт никакой информации", - сообщила Захарова. Как нет информации и о том, где они сейчас.

Влиятельная британская газета The Independent сделала важное заявление по "делу Скрипалей". Журналисты признают, что в расследовании отравления экс-полковника ГРУ и его дочери много неясного.