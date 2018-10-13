Украинский министр предложил согражданам «завоевать Москву»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью одному из местных телеканалов, отвечая на вопрос о транспортном сообщении, предложил украинцам вооружиться и "возвратить Кубань и Москву".

По словам министра, гражданам Украины, перед тем как ездить в Россию, необходимо силой "вернуть" Кубань и Москву: "Надевать форму, брать автомат и идти воевать".

"И потом - после возвращения Кубани и Москвы - можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать", - ответил он журналистам телеканала на вопрос, что делать Украинцам, которым необходимо посетить РФ.

Темой беседы явилась отмена железнодорожного сообщения с Россией и возможность полного прекращения транспортного. По мнению министра, чем Украина дальше от РФ, тем лучше.