Путин доверил Старовойту Курскую область, Башкирию - Хабирову

Президент РФ Владимир Путин 11 октября назначил исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии. Курскую область глава государства доверил Роману Старовойту, Башкортостан - Радию Хабирову.

"Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности главы Башкирии", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в четверг, 11 октября, глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил о досрочном сложении своих полномочий и обратился к гражданам республики. Сегодня же возглавлявший 18 лет Курскую область Александр Михайлов подал в отставку.

О новом главе Забайкальского края пока не сообщается. Наталья Жданова - третья глава региона, подавшая сегодня в отставку.

Радий Хабиров переходит на работу в Башкирию из Московской области.

Старовойт Роман Владимирович – уроженец города Курска. 46-летний заместитель Министра транспорта Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.