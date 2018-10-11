Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о решении уйти в отставку

Глава Республики Башкирия Рустэм Хамитов в четверг, 11 октября, подал в отставку. Сообщение об уходе с поста главы региона опубликовано на его официальном сайте. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил о досрочном сложении своих полномочий, обратившись к гражданам республики.

"По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно", — заявил Рустэм Хамитов.

Он сообщил, что направил обращение Президенту Российской Федерации с просьбой принять отставку. Как подчеркнул Хамитов, решение подать в отставку - его личное решение. "Оно выверено во всех смыслах. Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность".

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