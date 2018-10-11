Эксперт прокомментировал заявление Порошенко об отражении агрессии
11 октября 2018, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований поделился мнением о заявлении президента Украины по поводу создания группировки войск для «отражения потенциальных атак».
Свою точку зрения Владимир Брутер изложил в интервью RT. По его мнению, у лидера украинского государства нет оснований ожидать военной агрессии со стороны Крымского полуострова.
Однако подобные заявления Петра Порошенко вполне могут носить политический характер с точки зрения высокого антирейтинга нынешнего президента Незалежной.
Вполне вероятно, ради корректировки общественного мнения глава Украины еще не раз будет доказывать, что сыграл важную роль в обеспечении обороноспособности украинского государства.
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