Порошенко готовит Украину к войне?
11 октября 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении создать группировку войск из 39 бригад, которые предназначены для «отражения потенциальных атак» со стороны соседних государств.
Военные силы будут держать оборону не только в направлениях с востока и полуострова Крым, но и в случае опасности будут готовы отразить «атаки» с севера и Приднестровья.
По мнению главы Незалежной, украинская армия на сегодняшний день приобрела достаточный боевой опыт, нарастила свои возможности и улучшила техническое оснащение, пишет "Военное обозрение".
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