Порошенко готовит Украину к войне?

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении создать группировку войск из 39 бригад, которые предназначены для «отражения потенциальных атак» со стороны соседних государств.

Военные силы будут держать оборону не только в направлениях с востока и полуострова Крым, но и в случае опасности будут готовы отразить «атаки» с севера и Приднестровья.

По мнению главы Незалежной, украинская армия на сегодняшний день приобрела достаточный боевой опыт, нарастила свои возможности и улучшила техническое оснащение, пишет "Военное обозрение".