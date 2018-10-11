Песков прокомментировал возможность новой встречи Путина и Трампа в Финляндии

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил журналистам, что данные финских СМИ о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Хельсинки не верны. СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина

По словам Дмитрия Пескова, информация о повторной встрече двух президентов не соответствует действительности, и на данный момент в Кремле таких планов нет.

Напомним, как ранее писали АН, финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что главы России и США могут снова встретиться в Финляндии в начале 2019 года.