Экономист заявил, что США постепенно восстанавливают отношения с Россией
11 октября 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин посоветовал России улучшить отношения с Западом. Как он считает, это должно стать главным показателем эффективности внешней политики России.
«Мы должны четко осознать — если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию», - цитирует Кудрина «Интерфакс».
Экономист, программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик заявил, что что США постепенно восстанавливают отношения с Россией. Об этом пишет НСН.
«Москва готова восстановлению отношений с Западом, и неоднократно декларировала эту готовность. Но возможны ли позитивные изменения в случае дальнейшей эскалации санкционного давления? Если Запад начнет демонстрировать более дифференцированный подход, появится больше возможностей, чтобы постепенно налаживать сотрудничество», - объяснил экономист.
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