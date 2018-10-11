Экономист заявил, что США постепенно восстанавливают отношения с Россией

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин посоветовал России улучшить отношения с Западом. Как он считает, это должно стать главным показателем эффективности внешней политики России.

«Мы должны четко осознать — если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию», - цитирует Кудрина «Интерфакс».

Экономист, программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик заявил, что что США постепенно восстанавливают отношения с Россией. Об этом пишет НСН.

«Москва готова восстановлению отношений с Западом, и неоднократно декларировала эту готовность. Но возможны ли позитивные изменения в случае дальнейшей эскалации санкционного давления? Если Запад начнет демонстрировать более дифференцированный подход, появится больше возможностей, чтобы постепенно налаживать сотрудничество», - объяснил экономист.