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В сенате США придумали, как Европе отказаться от российского газа
11 октября 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
В сенате США предложили выделить Европе 1 миллиард долларов на защиту от влияния РФ на энергетику. Соответствующий законопроект внесли республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи.
Согласно законопроекту, США могут предоставить Европе финансирование энергетических проектов, чтобы разумно инвестировать в энергетику и, тем самым, "противостоять влиянию России".
По мнению Криса Мерфи, поиск новых источников энергии позволит не только "разрушить контроль" Российской Федерации над Европой, но и создать рабочие места в Соединенных штатах.
"Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороноспособности в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России", - заявил Мерфи.
По мнению сенаторов, Москва использует господство на энергетическом рынке с целью подрыва западных институтов и создания в Европе "гибких правительств", которые будут не в состоянии сопротивляться.
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