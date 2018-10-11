В сенате США придумали, как Европе отказаться от российского газа

В сенате США предложили выделить Европе 1 миллиард долларов на защиту от влияния РФ на энергетику. Соответствующий законопроект внесли республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи.

Согласно законопроекту, США могут предоставить Европе финансирование энергетических проектов, чтобы разумно инвестировать в энергетику и, тем самым, "противостоять влиянию России".

По мнению Криса Мерфи, поиск новых источников энергии позволит не только "разрушить контроль" Российской Федерации над Европой, но и создать рабочие места в Соединенных штатах.

"Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороноспособности в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России", - заявил Мерфи.

По мнению сенаторов, Москва использует господство на энергетическом рынке с целью подрыва западных институтов и создания в Европе "гибких правительств", которые будут не в состоянии сопротивляться.