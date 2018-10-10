СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина
10 октября 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
Арктический саммит, инициированный Финляндией, может пройти в феврале или ближе к лету 2019 года. В нем могут принять участие лидеры России и Соединенных штатов, сообщает газета Helsingin Sanomat.
По информации издания, переговоры с российской и американской сторонами уже продвинулись настолько далеко, что в настоящий момент идет речь о выборе дат.
Финляндия рассматривает даты для проведения этого саммита, не исключая и день святого Валентина. Отмечается, что время может быть выбрано уже в конце текущей недели.
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