СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина

Арктический саммит, инициированный Финляндией, может пройти в феврале или ближе к лету 2019 года. В нем могут принять участие лидеры России и Соединенных штатов, сообщает газета Helsingin Sanomat.

По информации издания, переговоры с российской и американской сторонами уже продвинулись настолько далеко, что в настоящий момент идет речь о выборе дат.

Финляндия рассматривает даты для проведения этого саммита, не исключая и день святого Валентина. Отмечается, что время может быть выбрано уже в конце текущей недели.