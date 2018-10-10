Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга заявил, что экс-прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская подозревается в совершении военных преступлений против Киева. Генпрокурор Украины собирается в отставку после выборов президента

Поклонская обвиняется по трем эпизодам: личное участие в запрете Меджлиса крымско-татарского народа*, утверждение в соответствии с УПК РФ обвинительного акта в отношении замглавы этой организации, а также участие в преследовании режиссера Олега Сенцова.

Как пояснил Луценко, по первым двум эпизодам обвинительные заключения уже подписаны, по третьему же обвинение будет предъявлено бывшему прокурору Крыма в ближайшее время.

Наталья Поклонская отреагировала на претензии Юрия Луценко, который обвинил ее в нарушении закона: она посоветовала чиновнику подучить Уголовный кодекс, пишет ФБА Экономика Сегодня.

«Будучи в местах не столь отдаленных, генпрокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел «Военные преступления». Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, в совершении которого меня обвиняют», - прокомментировала депутат.

По ее словам, тяжкие нарушения и военные преступления, которые Киев вменяет ей в вину, - «это больное воображение нынешней власти на Украине, которая продолжает уничтожать собственный народ и когда-то цветущую Украину».



*организация запрещена в РФ и признана экстремистской