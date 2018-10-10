Поклонская: у нынешней власти на Украине больное воображение
10 октября 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга заявил, что экс-прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская подозревается в совершении военных преступлений против Киева.
Поклонская обвиняется по трем эпизодам: личное участие в запрете Меджлиса крымско-татарского народа*, утверждение в соответствии с УПК РФ обвинительного акта в отношении замглавы этой организации, а также участие в преследовании режиссера Олега Сенцова.
Как пояснил Луценко, по первым двум эпизодам обвинительные заключения уже подписаны, по третьему же обвинение будет предъявлено бывшему прокурору Крыма в ближайшее время.
Наталья Поклонская отреагировала на претензии Юрия Луценко, который обвинил ее в нарушении закона: она посоветовала чиновнику подучить Уголовный кодекс, пишет ФБА Экономика Сегодня.
«Будучи в местах не столь отдаленных, генпрокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел «Военные преступления». Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, в совершении которого меня обвиняют», - прокомментировала депутат.
По ее словам, тяжкие нарушения и военные преступления, которые Киев вменяет ей в вину, - «это больное воображение нынешней власти на Украине, которая продолжает уничтожать собственный народ и когда-то цветущую Украину».
*организация запрещена в РФ и признана экстремистской
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес