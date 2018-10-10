В первом чтении принят законопроект о сохранении льгот для пенсионеров
10 октября 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, который сохраняет льготы по имущественным налогам для пенсионеров. Ранее этот документ в верхнюю палату внес президент России Владимир Путин.
Согласно данным проекта, после повышения пенсионного возраста федеральные льготы по налогу на имущество для пенсионеров, а также федеральные льготы по земельному налогу сохранятся. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, льготы будут предоставляться гражданам не в связи с выходом на пенсию, а после достижения ими текущего пенсионного возраста.
Подчеркивается, что вышеуказанный законопроект должен дать дополнительные социальные гарантии россиянам в связи с грядущим поэтапным повышением пенсионного возраста.
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