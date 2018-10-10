Как изменилась тройка самых влиятельных политиков Южного Урала

Насыщенный федеральной политической повесткой сентябрь и региональные изменения не смогли не отразиться на тройке самых влиятельных политиков Южного Урала. Однако глава региона Борис Дубровский сохраняет неизменное лидерство, рассказал представитель АПЭК региона, политолог Андрей Лавров.

Интересно, что благодаря слаженной работе областных властей удалось поставить окончательную точку в вопросе выбора главы Миасса, а также не без текущих проблем, но закрыть свалку в Металлургическом районе Челябинска. Кроме того, федеральная повестка включала в сентябре выборы губернаторов сразу в нескольких регионах России,а также активное обсуждение изменений, которые внесли в пенсионное законодательство. Однако, по мнению Андрея Лаврова, в отличие от многих регионов России, на Южном Урале удается сохранить консолидированную элиту.



В итоге на первом месте,как и прежде, остался Борис Дубровский, а на втором и третьем произошла рокировка: руководитель ФСБ региона Юрий Никитин уступил 2 место председателю совета директоров ММК Виктору Рашникову, который ранее был на третьем месте.