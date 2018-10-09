Аксенов рассказал, зачем Крым усилил контроль в Азовском и Черном морях

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, почему пограничники республики усилили контроль за акваторией Черного и Азовского морей. Об этом политик рассказал в рамках разговора с представителями СМИ.

По словам Аксенова, подобные меры были приняты в связи с морскими военными учениями, которые проводят украинские военнослужащие. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова главы Крыма, в настоящий момент гражданским судам РФ ничто не угрожает.

Отмечается также, что Сергей Аксенов сомневается в возможности Украины провести масштабные учебные маневры, поскольку страна не располагает сильными армией и флотом.