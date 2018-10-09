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Куда могут долететь ракеты С-300 из Сирии
9 октября 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Где именно будут развернуты в Сирии С-300 - держится в секрете. Есть предположение, что они будут находиться под Дамаском или ближе к побережью Средиземного моря. куда смогут долететь ракеты этих комплексов?
На этот вопрос попробовали ответить корреспонденты сайта kp.ru. С-300 обнаруживает цель на дальности 350 км и может поражать цели на дальности до 250 км. С-300 будет «видеть»: почти весь Израиль (и сможет поразить цели в его северной части), весь Кипр и юго-восточное побережье Турции, курорты Антальи в том числе.
Это туристические направления, туда летают десятки пассажирских лайнеров в сутки. Поэтому немаловажно, кто будет управлять комплексами С-300. По словам главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 в Сирию. Судя по кадрам видео, С-300 выгружали в темное время суток из транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан".
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