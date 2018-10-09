Правительство отказалось изменять статус центрального банка
9 октября 2018, 10:02 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Как стало известно «Аргументам недели», правительство России вынесло отрицательное заключение на проект закона, изменяющего статус ЦБ РФ.
Законопроект о фактической национализации Центрального Банка России и создании на его платформе Госбанка РФ межфракционная рабочая группа депутатов стала готовить еще весной этого года. Об этом «АН» рассказали несколько источников в экспертном сообществе и Госдуме. По их словам, инициатива разработки такого законопроекта исходила из администрации президента.
«Сегодня ЦБ РФ является частью международной финансовой системы и проводит решения, которые направлены на эту систему. Даже если они идут вразрез с задачами развития собственной страны. Но для того чтобы попытаться выполнить «майские указы» (Владимира Путина. ред) финансовая система должна быть замкнута на интересы страны. Как это было в СССР, как это есть в Китае. Кстати, много было взято из китайского закона о госбанке. Но там он подчинен ЦК КПК, мы же предложили подчинить его президенту страны и Федеральному собранию», - говорит эксперт, участвующий в подготовке законопроекта.
Источники «АН» говорят, что после отрицательного заключения правительства шансов у этого законопроекта пройти даже предварительное обсуждение в профильных комитетах Госдумы теперь немного.
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