Членкор РАН рассказал о вероятном способе мести Украине за водную блокаду Крыма

Озвучена информация о том, как РФ может отомстить Украине за организованную ею водную блокаду Крыма. Соответствующее заявление сделал Виктор Данилов-Данильян, являющийся членом-корреспондентом Российской академии наук.

Выступая на одной из программ «России 24», ученый отметил, что Москва способна оставить без значительных объемов воды Днепр. Для достижения такого результата необходимо возвести дамбу и новый канал в Смоленской области. На территории российского региона находится исток реки, которую называют главной водной артерией Украины.

Георгий Мурадов, занимающий должность вице-премьера Крыма, в свою очередь, заявил, что у России имеется возможность забирать воду из Днепра через Десну. По мнению чиновника, данные манипуляции в итоге приведут к тому, что украинский участок реки перестанет быть судоходным.