Настоящие враги Европы - глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

"Это Юнкер и Московиси принесли в Европу страх и отсутствие гарантий занятости", – заявил Сальвини. Он считает, что политика жесткой экономии, которую ввел Брюссель, приумножила долг Италии и привела к обнищанию страны, передает Bloomberg.

Итальянский вице-премьер надеется, что запланированные на май 2019 года выборы в Европарламент улучшат ситуацию.