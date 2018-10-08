В Италии назвали "настоящих врагов Европы"
8 октября 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Настоящие враги Европы - глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
"Это Юнкер и Московиси принесли в Европу страх и отсутствие гарантий занятости", – заявил Сальвини. Он считает, что политика жесткой экономии, которую ввел Брюссель, приумножила долг Италии и привела к обнищанию страны, передает Bloomberg.
Итальянский вице-премьер надеется, что запланированные на май 2019 года выборы в Европарламент улучшат ситуацию.
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