Порошенко: Россия планирует «вмешаться» в выборы на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что располагает информацией о планах Российской Федерации вмешаться в предстоящую избирательную кампанию на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине через систему дезинформации и фальсификации и с помощью кибератаки", - сообщил украинский лидер.

По словам Порошенко, он надеется, что ЦИК и спецслужбы страны обеспечат свободное волеизъявление граждан страны и окажут противодействие вмешательству РФ в ход выборов.

