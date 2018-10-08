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Порошенко: Россия планирует «вмешаться» в выборы на Украине

8 октября 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко: Россия планирует «вмешаться» в выборы на Украине
globallookpress.com

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что располагает информацией о планах Российской Федерации вмешаться в предстоящую избирательную кампанию на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине через систему дезинформации и фальсификации и с помощью кибератаки", - сообщил украинский лидер.

По словам Порошенко, он надеется, что ЦИК и спецслужбы страны обеспечат свободное волеизъявление граждан страны и окажут противодействие вмешательству РФ в ход выборов.
 

 

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