Песков: Путин пока не планирует ехать на конференцию по Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в рабочем графике главы государства Владимира Путина пока не запланировано участие в конференции по Ливии в Палермо. Власти Италии ожидают Путина на конференции по Ливии‍

По его словам, Кремль пока не ведет подготовку поездки Владимира Путина на конференцию: "Пока этой поездки нет в графике президента", - сказал Песков.

Как ранее сообщали АН, власти Италии пригласили президента России на международную конференцию по ситуации в Ливии, проведение которой запланировано с 12 по 13 ноября.