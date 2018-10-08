Песков: Путин пока не планирует ехать на конференцию по Ливии
8 октября 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в рабочем графике главы государства Владимира Путина пока не запланировано участие в конференции по Ливии в Палермо.
По его словам, Кремль пока не ведет подготовку поездки Владимира Путина на конференцию: "Пока этой поездки нет в графике президента", - сказал Песков.
Как ранее сообщали АН, власти Италии пригласили президента России на международную конференцию по ситуации в Ливии, проведение которой запланировано с 12 по 13 ноября.
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