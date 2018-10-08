Власти Италии ожидают Путина на конференции по Ливии
8 октября 2018, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Италии пригласили президента России Владимира Путина на международную конференцию по ситуации в Ливии, проведение которой запланировано в Палермо с 12 по 13 ноября текущего года.
Об этом заявил в понедельник, 8 октября, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В свою очередь, министр иностранных дел РФ ответил, что Москва позже определится с уровнем участия в конференции: приглашение и материалы по конференции пришли лишь в субботу.
"Но участвовать мы обязательно будем", - заверил Лавров.
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