Лавров прокомментировал обвинения Нидерландов по взлому ОЗХО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези высказался относительно информации Нидерландов о кибератаке со стороны России. МИД России прокомментировал обвинения Нидерландов

По словам Лаврова, ситуация вокруг обвинений Нидерландов в адрес РФ во взломе Организации по запрещению химического оружия является примером "мегафонной дипломатии".

"Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО", - цитирует главу МИД ТАСС.

Лавров отметил, что российскому послу при вручении ноты протеста во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов отказались предоставить конкретные факты и материалы, с которыми можно ознакомиться.

В голландском МИДе заявили, что всю необходимую информацию РФ получит из пресс-конференции Минобороны. Сергей Лавров обратил внимание журналистов на то, что эта информация появилась перед встречей министров обороны НАТО.

Ранее, как сообщали АН, Министерство иностранных дел РФ также заявляло, что обвинения представителей минобороны Нидерландов в отношении России являются срежиссированной пропагандистской акцией.