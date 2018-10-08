Депутаты приняли участие в Адлерских чтениях

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель краевого Совета молодых депутатов Александр Поголов и заместитель председателя Совета молодых депутатов Кубани Александр Маковеев приняли участие в Адлерских чтениях – всероссийской научно-просветительской конференции.

Мероприятие проходит 6–9 октября в Адлере, его тема – «Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия. К 25-летию Конституции России». Организатор проекта – российское общество «Знание».

На конференцию приглашены учёные из 11 субъектов РФ, а также из Абхазии, Беларуси и Болгарии.

От имени депутатского корпуса Кубани и лично от председателя ЗСК Юрия Бурлачко организаторов и гостей форума приветствовал Александр Поголов.

- Площадка Адлерских чтений традиционно собирает лучшие умы. Подобные мероприятия позволяют не только понять смысл происходящих социальных процессов, но и популяризировать полученные знания, привлечь к ним внимание общества, донести до каждого человека, - сказано в приветственном адресе ЗСК участникам чтений.

Программа конференции включает в себя пленарное заседание, работу в секциях, круглый стол «Роль институтов гражданского общества в становлении и развитии правового государства в Российской Федерации». Модераторы – политолог Сергей Марков и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию институтов гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Итогом работы станет издание сборника статей и проведение серии круглых столов, посвящённых проблемам взаимодействия личности, общества и государства.