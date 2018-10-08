//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ксения Собчак решила измениться
- Фанаты группы "Руки вверх!" подозревают, что Сергея Жукова заменяет двойник
- Счета Елены Степаненко арестованы
- В Нью-Йорке смертельно ранен Фрэнк Снайдер, известный рэпер Hollywood Play
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Депутаты приняли участие в Адлерских чтениях
8 октября 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель краевого Совета молодых депутатов Александр Поголов и заместитель председателя Совета молодых депутатов Кубани Александр Маковеев приняли участие в Адлерских чтениях – всероссийской научно-просветительской конференции.
Мероприятие проходит 6–9 октября в Адлере, его тема – «Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия. К 25-летию Конституции России». Организатор проекта – российское общество «Знание».
На конференцию приглашены учёные из 11 субъектов РФ, а также из Абхазии, Беларуси и Болгарии.
От имени депутатского корпуса Кубани и лично от председателя ЗСК Юрия Бурлачко организаторов и гостей форума приветствовал Александр Поголов.
- Площадка Адлерских чтений традиционно собирает лучшие умы. Подобные мероприятия позволяют не только понять смысл происходящих социальных процессов, но и популяризировать полученные знания, привлечь к ним внимание общества, донести до каждого человека, - сказано в приветственном адресе ЗСК участникам чтений.
Программа конференции включает в себя пленарное заседание, работу в секциях, круглый стол «Роль институтов гражданского общества в становлении и развитии правового государства в Российской Федерации». Модераторы – политолог Сергей Марков и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию институтов гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Итогом работы станет издание сборника статей и проведение серии круглых столов, посвящённых проблемам взаимодействия личности, общества и государства.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Итоги летней курортной кампании в Туапсинском районе 14:30
Депутаты приняли участие в Адлерских чтениях 14:28
Учителя принимали поздравления 05.10 18:03
Победили поселения, где малый бизнес чувствует себя комфортно 05.10 18:03
Все лучшее – на «Кубанской ярмарке» 05.10 17:10
Новокубанский район: поступательное движение вперед 04.10 18:14
//Новости МирТесен
В Краснодаре работает Европейская школа торакальной хирургии 04.10 16:48
Дайте застройщику шанс! 04.10 16:19
Тайны следствия или фокусы? 04.10 16:08
//Новости Гнездо.ру
Остап в папахе 04.10 16:03
Дело истребовано… Значит, появилась надежда 04.10 15:55
Животноводство на подъеме 04.10 15:36
//Новости Redtram
Противодействовать преступности 04.10 15:36
По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко 04.10 15:35
Мастер-класс по налогам теперь и в городе Ростове-на-Дону! 04.10 09:40
//Новости ADWILE
Призвание — дарить легкое дыхание 04.10 09:39
Инвестиционные возможности края 04.10 09:39
На личном контроле краевой власти 04.10 09:38
Нельзя допустить отключения газа 04.10 09:37
Организация — на высшем уровне 04.10 09:37
Билет в будущее 03.10 13:57
//Новости партнеров
Тарифное регулирование в действии 02.10 10:20
Депутаты рассмотрели вопросы оказания медицинской помощи детям 02.10 10:20
Кубанские депутаты побывали на конференции во Владивостоке 02.10 10:20
На контроле - расходование бюджетных средств 29.09 10:59
Курортный сбор как стимул развития 27.09 16:08