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Россия - Запад: чем сердце успокоится?
8 октября 2018, 12:43 [«Аргументы Недели», Борис ИВАНОВ ]
Вряд ли кто-нибудь будет отрицать, что в последнее время, особенно с 2014 года, каких только собак на Россию не вешали! Начнём хотя бы с малазийского «Боинга». У Запада через несколько часов был готов ответ – виновата Россия. А дальше пошло-поехало: пробирки ВАДА, выборы в США, Скрипали, химоружие в Сирии, хакерские атаки на всё и вся. Мне, технарю, ясно, что такая цепочка событий не может быть случайной, они – события – срежиссированы. Во главе упряжки обвинителей США и Великобритания, в качестве пристяжных – поляки, прибалты, украинцы, с недавних пор голландцы и прочие разные шведы. Для доморощенной либеральной интеллигенции – «весь цивилизованный мир».
Наши призывы даже из уст Владимира Путина – «предъявите факты!» - глас вопиющего в пустыне. Не ждите, Владимир Владимирович – не предъявят! Не будут это делать потому, что цель – не установление истины. Цель – налепить на Россию ярлык страны-бяки, сделать из России изгоя. На мой взгляд, в какой-то мере это Западу удаётся. Даже внутри страны наша собственная либеральная пятая колонна по любому поводу голосит: «Россия в изоляции! Немедленно изменить курс!». Естественно, менять курс должны именно они.
Кто же задумал эту кампанию, кто постоянно подкидывает в костёр дровишки? Не могу представить такую картинку. Встретились Трамп и Мэй. Мэй: "А что, Доня, не замутить ли нам против России что-нибудь химическое? Или хакерское?", – на что Трамп только в задумчивости пожевал губами.
Думаю, что любительницу танцев Мэй используют втёмную. Кто? Отвечу так: небольшая по количеству группа финансовых и медийных магнатов в основном англосаксонской принадлежности. Зачем им это надо? Неужто не хватает денег или влияния? Да нет, и того, и другого пока хватает. Тут другая причина, далёкая от сурового рационализма. Представьте, почти тридцать лет можно было делать всё, что хотелось: бомбить кого угодно, свергнуть кого угодно, разрешить союз, запретить союз. И вдруг нА тебе! Кто-то смеет сопротивляться! Обидно же, понимаешь! Так обидно, что кушать не могут. Нет, возмутителя спокойствия, то бишь Россию, надо давить и давить. Чтобы другим было неповадно. Для этого и используется любой мало-мальски подходящий повод. В крайнем случае повод можно создать искусственно, как это делают «белые каски» в Сирии.
Опорочить Россию – лишь промежуточная задача на пути к главной цели. Конечная цель – ущемить Россию в ООН, лишить её права вето. Каким образом это сделать? Подходящая упаковка найдётся, хотя бы под названием «реформа ООН». К примеру, пытаются же сейчас нарядить ОЗХО в мантию верховного судьи по химоружию.
Однако, для столь кардинального события ведущейся против России кампании явно недостаточно, нужно что-то более внушительное. Эх, если бы Россия двинула свои танковые колонны на Киев! И Запад многое для этого уже делает. Всё более злобные укусы Киева вызывают естественное желание «дать по сусалам». Но! Есть восточная мудрость (когда не знаешь, кому принадлежит фраза, ссылайся на восточную мудрость): никогда не делай того, чего хочет от тебя противник. На украинские укусы у России есть другие ответы, наберёмся терпения хотя бы на годик.
P.S. А второго срока Трамп не получит, не объедет он на кривой козе американскую демократию, самую справедливую в мире.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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