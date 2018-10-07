На Украине вновь назвали условие становления мира с Россией

Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил журналистам, при каком условии между Россией и Незалежной установится мир.

В интервью изданию "Главред" Тука отметил, что восстановление отношений между Москвой и Киевом возможно только при наличии обоюдного согласия двух держав.

Замминистра заявил, что никогда не считал русских "братским народом", и это понятие ему "чуждо": "Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто - Авель?".

Тука считает, что со временем отношения между странами могут наладиться, так как в Российской Федерации не все поддерживают политику российского лидера.

При этом, политик придерживается мнения, что перспектива улучшения отношений между РФ и Украиной прежде всего зависит от российской стороны.