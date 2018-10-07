Медведев поздравил Путина с днем рождения‍

Премьер-министр Дмитрий Медведев телефонным звонком поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Об этом журналистам сообщила пресс-служба правительства.

Дмитрий Медведев поздравил президента с его праздником. Премьер пожелал российскому лидеру здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе.

Напомним, сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 66 лет. Известно, что глава государства отмечает свой день рождения в кругу родных и близких.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал Путину здоровья и дальнейших успехов, поблагодарив Путина за развитие союза РФ и Беларуси.