В Госдуме ответили на призыв Дании атаковать Россию в киберпространстве
7 октября 2018, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал призыв датского депутата атаковать Россию в киберпространстве.
Швыткин считает, что Дания делает попытки связать свою политику с США, показав, как она преданна и «занять место в общем строю». При этом депутат снова подчеркнул в беседе с RT, что обвинения в адрес России в кибератаках совершенно безосновательны. Такие заявления Швыткин назвал политическим заказом при режиссёре в лице США.
Глава комитета парламента Дании по обороне Насер Хадер призвал атаковать Россию в киберпространстве. По мнению политика, именно РФ ответственна за большинство совершаемых в мире хакерских нападений.
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