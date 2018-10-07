В Госдуме ответили на призыв Дании атаковать Россию в киберпространстве

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал призыв датского депутата атаковать Россию в киберпространстве.

Швыткин считает, что Дания делает попытки связать свою политику с США, показав, как она преданна и «занять место в общем строю». При этом депутат снова подчеркнул в беседе с RT, что обвинения в адрес России в кибератаках совершенно безосновательны. Такие заявления Швыткин назвал политическим заказом при режиссёре в лице США.

Глава комитета парламента Дании по обороне Насер Хадер призвал атаковать Россию в киберпространстве. По мнению политика, именно РФ ответственна за большинство совершаемых в мире хакерских нападений.