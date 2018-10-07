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Яровая прокомментировала возможные кибератаки Великобритании
7 октября 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что в Британии наблюдается кризис адекватности СМИ и политиков. Так она комментирует сведения Sunday Times о готовности Британии осуществить кибератаку против РФ.
По словам Яровой, запугивание атаками, размышление о причинении вреда странам, тем более России - это глупый, не имеющий будущего и саморазрушительный путь, передает РИА Новости. Как подчеркнула вице-спикер, информация газеты — это вопрос диагностики "самими англичанами своих СМИ и политиков".
Ранее стало известно, что Минобороны Великобритании рассматривает вариант проведения кибератак с целью отключения электроснабжения в РФ в случае "агрессии" Москвы.
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