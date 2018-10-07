Кондолиза Райс придумала способы «сдерживания России»

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия перешла «все возможные границы» и предложила способы ее «сдерживания». Это продолжение санкционной политики и отказ от российского газа и проекта «Северный поток-2».

Кондолиза Райс утверждает, что «переход всех возможных красных линий» произошел в ситуациях с отравлением Скрипалей и «агрессией в отношении Украины».

«Я поддерживаю вооружение украинских военных (оружием НАТО - ред.), поддерживаю дислокации хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии», - добавила Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию.