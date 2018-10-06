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В Совфеде прокомментировали прогноз саудовского принца по нефти

6 октября 2018, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде прокомментировали прогноз саудовского принца по нефти
фотобанк АН

Первый замглавы экономического комитета российского Совфеда Сергей Калашников рассказал, что предсказание наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда вызывает у него недоумение.

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«Я не знаю, на чем основан этот прогноз [принца Саудовской Аравии - прим. ред. АН]», - прокомментировал Калашников мнение саудовского принца в интервью РИА Новости.

По его словам, на текущий момент в Российской Федерации существует большой процент неподтвержденных запасов нефти. В то же время, появляются и новые виды топлива, включая сланцевую нефть.

Калашников также выразил убеждение, что данный прогноз Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в будущем «не окажет никакого влияния на текущий рынок нефтепродуктов».

Напомним, ранее АН сообщали, что, по словам наследного принца, добыча нефти в РФ вскоре значительно сократится, а возможно, российская нефть и вовсе исчезнет с мирового рынка.

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