//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Галкин объяснил Харламову, как надо пародировать Пугачеву
- Дмитрий Шепелев прокомментировал свою госпитализацию
- Дмитрия Шепелева госпитализировали в отделение неврологии
- Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о приемной дочери
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
В Совфеде прокомментировали прогноз саудовского принца по нефти
6 октября 2018, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]
Первый замглавы экономического комитета российского Совфеда Сергей Калашников рассказал, что предсказание наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда вызывает у него недоумение.
«Я не знаю, на чем основан этот прогноз [принца Саудовской Аравии - прим. ред. АН]», - прокомментировал Калашников мнение саудовского принца в интервью РИА Новости.
По его словам, на текущий момент в Российской Федерации существует большой процент неподтвержденных запасов нефти. В то же время, появляются и новые виды топлива, включая сланцевую нефть.
Калашников также выразил убеждение, что данный прогноз Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в будущем «не окажет никакого влияния на текущий рынок нефтепродуктов».
Напомним, ранее АН сообщали, что, по словам наследного принца, добыча нефти в РФ вскоре значительно сократится, а возможно, российская нефть и вовсе исчезнет с мирового рынка.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Наука
//В мире
Саудовский принц предсказал «исчезновение» России с мирового рынка нефти
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Хайтек
СМИ: Google Chrome прекратит работу на 32 миллионах устройств
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о приемной дочери
«Два миллиона за смену», Полина Максимова о гонорарах актеров
//Политика
В Совфеде прокомментировали прогноз саудовского принца по нефти
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Латвия выбирает новый сейм: воздействие на избирателей и русская речь президента
В Москве из-за пожара эвакуирован институт законодательства
//В мире
Два истребителя Нидерландов были подняты в воздух из-за авиадебошира
//Новости СМИ2
//Новости Redtram
//Общество
//Политика
Матвиенко: визит Путина в Южную Корею планируется на следующий год
//Общество
Макаров ошибается дважды: кто заменит спикера питерского Закса?
//Политика
"Она была мужчиной", шокирующие подробности об участниках "Битвы экстрасенсов"
//Общество
На Донбассе раскрыли секрет легендарного снайпера (Фоторепортаж)
//В мире
Евкуров рассказал о религиозном подтексте протестов в республике
//В мире
Крым об учениях Украины в Азовском море: "пусть поиграют в войнушку"
Пьяный пациент сломал нос девушке-фельдшеру «скорой» в Москве
//Культура
Экс-главу Евротоннеля сбросили на рельсы в лондонском метро. Опубликовано видео
На записи с МКС расслышали странный голос. "Кто-то сошел с ума?" - радиолюбитель