Нарышкин об отношениях с Лондоном: «Любая война заканчивается миром»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ожидает восстановления отношений между Россией и Великобританией, несмотря на разгоревшуюся шпиономанию.

Служба внешней разведки рассекретила документы о сотрудничестве спецслужб СССР и Великобритании в годы Второй мировой войны. Речь идет о совместной операции «Ледоруб».

Согласно бумагам, агенты-нелегалы из различных стран в ходе данной операции во времена Второй мировой были объединены общей идеей противостояния фашистскому режиму.

«Любая война заканчивается миром», - такой ответ главы СВР последовал на вопрос, преодолеют ли страны, ранее совместно боровшиеся с фашизмом, нынешние сложности в отношениях.