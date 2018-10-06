Саудовский принц ответил на слова Трампа о своей семье
6 октября 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назвал неверным утверждение американского лидера Дональда Трампа о том, что их власть не просуществует и двух недель без поддержки США.
Об этом саудовский принц сказал в интервью Bloomberg, комментируя соответствующее заявление Трампа от 3 октября в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Миссисипи.
Дональд Трамп заявил, что США защищают Саудовскую Аравию: «Я люблю их короля. Но я сказал ему: "Король, мы защищаем вас, вероятно, вы не продержитесь без нас и двух недель, вам придется платить за ваших военных"», - рассказывал глава Вашингтона.
Наследный принц Саудовской Аравии с этим утверждением не согласился. По его словам, государство Саудовская Аравия существовало еще до Соединенных штатов. И угроза его стране появится не раньше, чем где-то через 2000 лет.
Что же касается безопасности, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заметил: «Мы не будем ничего платить взамен на нашу безопасность. Мы считаем, что все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно».
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