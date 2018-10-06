Климкин объяснил, почему Киев не закрывает генконсульства России
6 октября 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему в Киеве до сих пор работает генеральное консульство России. Ответ рост: украинские власти опасаются зеркального ответа.
Климкин при этом подчеркнул, что между Россией и Украиной сейчас нет как таковых дипломатических отношений.
Министр отметил в эфире украинского телеканала, что российские дипломаты якобы ведут на Украине «деятельность, свойственную спецслужбам». Их серьезно контролируют, некоторых высылают из страны, поэтому они "не могут делать то, что делали в прежние времена, до 2014 года".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес