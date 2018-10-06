Юнкер прогнозирует новую разрушительную войну в Европе

Евросоюз должен серьезно отнестись к переговорам о вступлении стран Западных Балкан в состав ЕС, иначе в регионе может вспыхнуть новая война. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. МИД РФ считает провокацией вторжение спецназа Косово в Сербию

Властям Европы обязательно нужно рассмотреть «идею предварительного присоединения» для стран - кандидатов на вступление в ЕС, чтобы дать им надежду и оказать помощь в улучшении экономической ситуации еще до вступления, сказал Юнкер, выступая в парламенте Вены в пятницу, 5 октября.

Пока только два из шести государств, образовавшихся после распада Югославии, стали членами Евросоюза, это Словения и Хорватия, напомнил председатель Европейской комиссии.