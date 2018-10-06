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Юнкер прогнозирует новую разрушительную войну в Европе
6 октября 2018, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
Евросоюз должен серьезно отнестись к переговорам о вступлении стран Западных Балкан в состав ЕС, иначе в регионе может вспыхнуть новая война. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Властям Европы обязательно нужно рассмотреть «идею предварительного присоединения» для стран - кандидатов на вступление в ЕС, чтобы дать им надежду и оказать помощь в улучшении экономической ситуации еще до вступления, сказал Юнкер, выступая в парламенте Вены в пятницу, 5 октября.
Пока только два из шести государств, образовавшихся после распада Югославии, стали членами Евросоюза, это Словения и Хорватия, напомнил председатель Европейской комиссии.
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