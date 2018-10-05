Климкин считает, что за двойное гражданство с Россией надо уголовно наказывать
5 октября 2018, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности рассмотреть возможность введения уголовной ответственности для украинцев, у которых второе гражданство - российское.
Климкин заявил, что все случаи получения российского гражданства должны расследоваться украинскими спецслужбами, передает РИА Новости. Министр также отметил, что любые поездки к соседям не безопасны и он не приветствует решение некоторых граждан Украины уезжать в РФ для зарабатывания денег.
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