Климкин считает, что за двойное гражданство с Россией надо уголовно наказывать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности рассмотреть возможность введения уголовной ответственности для украинцев, у которых второе гражданство - российское. Климкин заявил, что Москва массово переселяет россиян в Крым

Климкин заявил, что все случаи получения российского гражданства должны расследоваться украинскими спецслужбами, передает РИА Новости. Министр также отметил, что любые поездки к соседям не безопасны и он не приветствует решение некоторых граждан Украины уезжать в РФ для зарабатывания денег.