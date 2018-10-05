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В ДНР ответили на обвинения Киева в краже 30 тысяч вагонов
5 октября 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Заявление представителей Киева о краже 30 тысяч вагонов - это попытка переложить проблемы "Укрзализныци" (Украинских железных дорог) на вымышленную "агрессию России", а озвученная цифра вообще "взята с потолка".
Ранее первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что "российская агрессия привела к краже у „Укрзализныци“ более 30 тысяч вагонов, которые остались на оккупированной территории", и Киев потребует их передачи. При этом 85 новых вагонов были приобретены в кредит на средства Европейского банка реконструкции и развития, который еще не погашен.
Член комитета Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики по транспорту и связи Валерий Скороходов отметил, что в 2013 году, согласно данным самой "Укрзализныци", парк грузовых вагонов был изношен почти на 90%, передает РИА Новости. Скороходов рассказал, что какое-то количество вагонов было распилено на металлолом военнослужащими Украины, какое-то - просто осталось в Донбассе.
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