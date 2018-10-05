Возможности украинской экономики не позволяют Киеву на настоящий момент заниматься какими бы то ни было значительными военными разработками, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. Озвучена возможность появления у Киева способных атаковать Москву крылатых ракет

Украина способна изготовить крылатые ракеты, которые долетят до Москвы. О такой возможности представителям СМИ рассказал Валентин Бадрак, киевский военный эксперт.

Как отметил Кондратьев в беседе с РИА Новости, создать ракету с такой дальностью - это одно, а сделать так, ПВО России не помешали ее полету - совсем другое. Сенатор считает, что лучше бы Порошенко направлял свои усилия на более благие цели - на поддержание мирных отношений с Россией.