//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Новый имидж Юлии Меньшовой понравился поклонникам
- Резник: "Пугачева вернется на сцену. Она хороша!"
- Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении
- Павел Воля рассказал, как побывал в больнице в Иркутске
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Совфед о создании Киевом "способной достать до Москвы" ракеты: это смешно
5 октября 2018, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
Возможности украинской экономики не позволяют Киеву на настоящий момент заниматься какими бы то ни было значительными военными разработками, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Украина способна изготовить крылатые ракеты, которые долетят до Москвы. О такой возможности представителям СМИ рассказал Валентин Бадрак, киевский военный эксперт.
Как отметил Кондратьев в беседе с РИА Новости, создать ракету с такой дальностью - это одно, а сделать так, ПВО России не помешали ее полету - совсем другое. Сенатор считает, что лучше бы Порошенко направлял свои усилия на более благие цели - на поддержание мирных отношений с Россией.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Эксперт сообщила о потере Украиной «козыря» в противостоянии с Россией на Азове
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Выложен прогноз о расползании идущей в Донбассе войны по другим регионам Украины
//В мире
Эксперт оценил опасность биологического оружия, которое США делает в Грузии
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Хайтек
Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет файлы пользователей
//Новости партнеров
//Политика
Совфед о создании Киевом "способной достать до Москвы" ракеты: это смешно
ДТП под Тверью: состояние автобуса не могло быть причиной трагедии
//В мире
Эксперт объяснил критику президента США за «мягкость» к России
//Культура
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Жена Никиты Михалкова опубликовала трогательное семейное фото
//В мире
Исчез директор Интерпола. В конце сентября Мэн Хунвэй направился в Китай
//Новости Redtram
Чубайс сообщил об угрозе деградации возобновляемой энергетики
//В мире
Израильские технические разработки используются для шпионажа за оппозицией
//Общество
//В мире
Европейские ученые подозревают, что США разработали биологическое оружие
//Здоровье
На профилактику и лечение рака выделят 900 млрд рублей
Аналитик рассказал, чем зарабатывают заправки на Западе и в России
//Общество
Уточнение: в ДТП под Тверью погибли пассажиры микроавтобуса Ford
//Общество
//Общество
Лучше быть молодой бабушкой, чем старой мамой?
//Политика
Выборы в сейм Латвии, и чем насолил Кремль министру иностранных дел?
Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении
//В мире
"Нафтогаз" подстраховался: разработан план "Б", если запустят "Северный поток-2"
//В мире
Озвучена возможность появления у Киева способных атаковать Москву крылатых ракет
//Общество
Супруга Овечкина: "Вы не думайте, папа сразу научился менять подгузники"
//В мире
//В мире
В Госдуме высказались о планах Украины провести учения в Азовском море