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МИД России прокомментировал обвинения Нидерландов
4 октября 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел России заявило, что обвинения представителей министерства обороны Нидерландов в отношении России являются срежиссированной пропагандистской акцией.
Ранее стало известно, что Нидерланды выслали из страны четверых россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия. Об этом сообщило Минобороны государства.
"Развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании" приносит непоправимый вред отношениям между двумя странами, отмечают в МИД РФ. По мнению ведомства, обвинения в адрес России со стороны Нидерландов связаны с предстоящей сессией ОЗХО. В скором времени будет дан официальный ответ на недружественные акции зарубежных партнеров.
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