Майк Пенс: Китай добивается смены президента США
4 октября 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Китай своими попытками вмешаться в американские избирательные процессы хочет добиться смены президента США. Такое заявление сделал вице-президент Майкл Пенс, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
По мнению Пенса, «лидерство президента Трампа приносит свои плоды», а Китай, как утверждает политик, «хочет другого американского президента». Китайцы маниулируют темами, которые вызывают разногласия, например, вопрос о тарифах, тем самым они распространяют свое влияние, утверждает вице-президент. При этом Пекин пытается демонстрировать силу в таком масштабе, какого никогда раньше не наблюдалось, отмечает Пенс.
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