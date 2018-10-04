Майк Пенс: Китай добивается смены президента США

Китай своими попытками вмешаться в американские избирательные процессы хочет добиться смены президента США. Такое заявление сделал вице-президент Майкл Пенс, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

По мнению Пенса, «лидерство президента Трампа приносит свои плоды», а Китай, как утверждает политик, «хочет другого американского президента». Китайцы маниулируют темами, которые вызывают разногласия, например, вопрос о тарифах, тем самым они распространяют свое влияние, утверждает вице-президент. При этом Пекин пытается демонстрировать силу в таком масштабе, какого никогда раньше не наблюдалось, отмечает Пенс.