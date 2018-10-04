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Минобороны РФ: США наращивают число биолабораторий у границ России и Китая
4 октября 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты увеличивают число биологических лабораторий и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на сопредельных с Российской Федерацией и Китаем территориях.
Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, сейчас работают и постоянно совершенствуются более 30 американских лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, передает РИА Новости. Это подтверждено официальными данными ООН.
Отмечается, что разработки США для распространения зараженных насекомых в воздухе не сочетаются с обязательствами по запрету биологического и токсинного оружия.
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