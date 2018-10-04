Виктория Скрипаль рассказала, почему Путин назвал ее родственника шпионом

Президент РФ Владимир Путин назвал экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля шпионом, подонком и предателем Родины. Слова российского лидера прозвучали во время пленарной сессии Российской энергетической недели, передает РИА Новости.

Племянница бывшего сотрудник ГРУ и члена британской разведки Сергея Скрипаля Виктория не обиделась на слова российского президента, как сообщает НСН.

«Скрипаль был посажен при Путине, и вы хотите, чтобы как он сказал?.. Что Скрипаль такой золотой, замечательный и мы его посадили зря? Такого быть не может, правильно? Он должен держать свою линию, как лидер государства. Он был осужден, посажен, обменян и всё — Россия про него забыла. На этом Путин как лидер государства хочет поставить в этом вопросе точку. Но никто ставить точку не хочет», — сказала Виктория Скрипаль.